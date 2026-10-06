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FiNE NEWS

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Губернатор Подмосковья: ночью над регионом сбили 185 беспилотников, помощь пострадавшим предложила Симоньян

Ночью над территорией Московской области были сбиты 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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