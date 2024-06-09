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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о финале Кубка Стэнли: «Макдэвид – звезда НХЛ, но одним хоккеистом такие серии не выигрываются. Нужно искать ходы с усилением игры как его звена, так и двух-трех других»

– «Не удивлюсь, если в финале НХЛ будет результативность финала КХЛ» – таким был заголовок вашего интервью накануне старта главной серии заокеанского сезона.

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