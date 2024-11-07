Россиян предупредили об опасности вируса Коксаки

Иммунолог Крючков: вирусы Коксаки могут вызывать поражение мозга и сердца Вирусы Коксаки могут вызывать поражение головного мозга и сердца, предупредил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
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