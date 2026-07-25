«Безжалостное уничтожение»: как нацистские палачи убивали узников Витебского гетто

85 лет назад нацисты создали в оккупированном Витебске еврейское гетто. Гитлеровцы жестоко измывались над своими жертвами: грабили, насиловали, заставляли жить под открытым небом и отправляли на тяжёлые работы.
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