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У «МЮ» худший старт с момента создания АПЛ – 3 победы и 4 поражения в 7 турах

У «МЮ» худший старт с момента создания АПЛ – 3 победы и 4 поражения в 7 турах

Команда Эрика тен Хага одержала три победы и потерпела четыре поражения в семи стартовых турах чемпионата.

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