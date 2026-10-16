Сначала они впали в энергетическую зависимость от России, торговую от Китая и в вопросах безопасности от США, а затем каким-то непостижимым образом сумели рассориться со всеми тремя одновременно.
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