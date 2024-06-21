Более 80 процентов россиян считают, что образование должно быть бесплатным

Каждый третий уверен, что высшее образование в России лучше зарубежного Высшее образование в России лучше зарубежного – так считают 37 процентов граждан нашей страны по данным общероссийского онлайн-опроса, проведённого в начале мая методом River Sampling, передаёт «Вебер».