В конце сентября в полицию поступило сообщение от родителей трех школьниц в возрасте от 9 до 10 лет. Дети поделились с родителями жуткой историей, произошедшей с ними.
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В этом возрасте деменцией или склерозом должен страдать,а не девчонок развращать,дебил.