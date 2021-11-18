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Девушка становится холоднее, отстраняется, проявляется интерес к другим парням

Девушка становится холоднее, отстраняется, проявляется интерес к другим парням

Морена, прошу помочь с вопросом, который мучает уже долгое время. Ревность и отношения на расстоянии… Часто пишут, что парни ревнивцы, и девушки отворачиваются от них из-за того, что на них не обращают внимания, но редко разбирают моменты, когда в отношениях всё хорошо, но в то же время и плохо…Приведу пример из моей же жизни: отношения на расстоянии в 300 км друг от друга, которые длятся больше 2-х лет (осталось вытерпеть всего полгода, когда будем вместе жить, а там и свадьба).

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