Бывший судья Егоров одобрил идею отправить российских арбитров за границу

Бывший футбольный арбитр Игорь Егоров поддержал идею отправлять российских судей работать на матчах иностранных чемпионатов и приглашать зарубежных арбитров судить некоторые встречи Российской премьер-лиги (РПЛ).
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