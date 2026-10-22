Эту красоту убирают из центра Омска. На зиму мобильные кашпо, которые несколько месяцев украшали улицу вид из окон чиновников мэрии, перевезут в муниципальный питомник.
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