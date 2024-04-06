«Открытый портфель»: сколько могли заработать частные инвесторы в марте

Март принес много хороших новостей инвесторам, предпочитающим вкладываться в акции российских банков, Минфин запустил механизм обмена заблокированных активов для физлиц, а Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%.
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