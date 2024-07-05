Стерлигов заявил, что не должен обеспечивать деревенскими продуктами россиян Православный миллиардер Герман Стерлигов послал на хрен живущих в городах россиян и пожелал им сдохнуть.
Православный миллиардер послал на хрен живущих в городах россиян и пожелал им сдохнуть
Комментарии
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Ксюша Кирьязис
Пусть покупает себе остров, занимается на нем сельским хозяйством и проповедует свою религию. А пока пусть не забывает, где он находится.
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3 час.
Valentina hohlova
Пока наши бойцы-герои бьются и погибают, вы веселитесь на ТВ да и везде где находите себе кайф и местечки ни черта не помогая АРМИИ у вас СТЕРЛИГОВ виноват. Не может один мужик действительно прокормить тех, кого он имеет ввиду. Смысл понятен.
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33 мин.
АЯ
Александр Ялунин
Стерлигов доправославился.
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8 мин.
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