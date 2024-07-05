Православный миллиардер послал на хрен живущих в городах россиян и пожелал им сдохнуть

Пусть покупает себе остров, занимается на нем сельским хозяйством и проповедует свою религию. А пока пусть не забывает, где он находится.

Valentina hohlova

Пока наши бойцы-герои бьются и погибают, вы веселитесь на ТВ да и везде где находите себе кайф и местечки ни черта не помогая АРМИИ у вас СТЕРЛИГОВ виноват. Не может один мужик действительно прокормить тех, кого он имеет ввиду. Смысл понятен.