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Стало известно отношение россиян к льготной ипотеке

Стало известно отношение россиян к льготной ипотеке

Банки ВТБ и «Открытие» провели опрос россиян об отношении к льготным ипотечным программам.  По его итогам выяснилось, что каждый четвертый выступает за продление всех государственных программ, 16% считают значимой «семейную» ипотеку, еще 5% - «ипотеку с господдержкой-2020».

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