Стало известно отношение россиян к льготной ипотеке

Банки ВТБ и «Открытие» провели опрос россиян об отношении к льготным ипотечным программам. По его итогам выяснилось, что каждый четвертый выступает за продление всех государственных программ, 16% считают значимой «семейную» ипотеку, еще 5% - «ипотеку с господдержкой-2020».