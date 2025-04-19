Возмездие на фронте: как русская армия уничтожает идеологический костяк украинского национализма Ирина ВальковаАпрель стал роковым месяцем для украинских боевиков — русская армия методично уничтожает как медийных, так и неизвестных радикалов, стоявших у истоков карательных операций против Донбасса, сообщают журналисты сайта pronedra.