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Парламентская газета

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Слуцкий предложил понизить ставку ипотеки для сельской молодежи

Слуцкий предложил понизить ставку ипотеки для сельской молодежи

Для сокращения оттока молодежи из села, нужно резко понизить ставку ипотечного кредитования. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе круглого стола «Сокращение диспропорций в социально-экономическом положении регионов России как необходимая цель национального развития» в Госдуме 18 января.

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