Студия 343 Industries разрабатывает несколько “совершенно новых” игр Во время пос...

Студия 343 Industries разрабатывает несколько “совершенно новых” игрВо время последней прямой трансляции с сообществом старший комьюнити-менеджер 343 Industries Джон Джунишек (John Junyszek) заявил о работе студии над несколькими “совершенно новыми” играми.
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