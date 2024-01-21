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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия 343 Industries разрабатывает несколько “совершенно новых” игр Во время пос...

Студия 343 Industries разрабатывает несколько “совершенно новых” игр Во время пос...

Студия 343 Industries разрабатывает несколько “совершенно новых” игрВо время последней прямой трансляции с сообществом старший комьюнити-менеджер 343 Industries Джон Джунишек (John Junyszek) заявил о работе студии над несколькими “совершенно новыми” играми.

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