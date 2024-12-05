Глава украинского МИД призвал к «миру через силу», поскольку Будапештский меморандум не обеспечил безопасность Украины

Глава украинского МИД Андрей Сибига во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в штаб-квартире альянса в Брюсселе продемонстрировал привезенную с собой копию Будапештского меморандума и призвал Запад обеспечить на Украине «мир через силу».