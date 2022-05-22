Мбаппе так и не перешел в «Реал», Тедеско выиграл Кубок Германии, «Эфес» защитил титул чемпиона Евролиги

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Мбаппе остался в Париже еще на три года, Головин не помог «Монако» удержать второе место Все матчи заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 прошли в субботу вечером одновременно.