ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Мбаппе так и не перешел в «Реал», Тедеско выиграл Кубок Германии, «Эфес» защитил титул чемпиона Евролиги

Мбаппе так и не перешел в «Реал», Тедеско выиграл Кубок Германии, «Эфес» защитил титул чемпиона Евролиги

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Мбаппе остался в Париже еще на три года, Головин не помог «Монако» удержать второе место Все матчи заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 прошли в субботу вечером одновременно.

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