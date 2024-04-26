Театр абсурда
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Театр абсурда

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Украинцы в Европе спешно избавляются от символов гiдности

Украинцы в Европе спешно избавляются от символов гiдности

А ведь ещё совсем недавно эта атрибутика была свидетельством избранного, паспортом Бога, спустившегося с небес.

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