"Мы провели успешную 72-часовую операцию против русских фрегатов". Командование Королевского флота отчиталось перед новым премьером об операции против российских конвоя трёх подсанкционных судов через Ла-Манш, задействовав до 30% боеспособного надводного флота.
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