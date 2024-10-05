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Кремль готовит экспансию в центре Атлантики: Военные РФ займут Гвинейский залив

Кремль готовит экспансию в центре Атлантики: Военные РФ займут Гвинейский залив

Пока НАТО планомерно приближается к нашим границам на востоке, мы отвечаем им тем же на западе. Россия начнет строительство военно-морской базы в Гвинейском заливе, что находится у западных берегов Африканского континента.

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