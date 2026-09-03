Җәй ахырында казанлылар машиналарын ешрак иминиятләштерә башлаган

Җәй ахырында казанлылар автомобильләр өчен иминият полисын ешрак рәсмиләштерә башлаган. Августта ОСАГО полисларының саны уртача еллык дәрәҗәдән – 28 процентка, каско 18 процентка артыграк булган, диелә RuStore кушымталар кибете һәм «Росгосстрах» тикшеренүендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым