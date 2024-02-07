Тщательно скрываемая причина, по которой женщины выходят из отношений

Мужики здесь показаны полными идиотами и бесчувственными чурками....С такими никогда ничего вообще иметь не надо....

Николай Галыгин

У женщин на первом месте эмоции-не так взглянул,не то сказал,в чем то отказал и выводы они тоже делают на эмоциях,не идите у них на поводу иначе капец,но это уже их проблемы.