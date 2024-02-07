Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Тщательно скрываемая причина, по которой женщины выходят из отношений

Тщательно скрываемая причина, по которой женщины выходят из отношений

Один молодой мужчина, скажем, Кирилл, влюбился в хорошенькую девушку Олесю. Он ожидал, что красавица сразу отвергнет его, не дав даже шанса.

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Комментарии
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Samarium
Мужики здесь показаны полными идиотами и бесчувственными чурками....С такими никогда ничего вообще иметь не надо....
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16 час.
Николай Галыгин
У женщин на первом месте эмоции-не так взглянул,не то сказал,в чем то отказал и выводы они тоже делают на эмоциях,не идите у них на поводу иначе капец,но это уже их проблемы.
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9 час.
Александр Стародубцев
Вы посмотрите кто автор! Автору надо высосать проблему из пальца, н7о при всем при этом обвинять мужчин.
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7 час.

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