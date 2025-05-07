В канун 80-летия Победы сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Крыму поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Геннадий Белышев и Тамара Никулина — труженики тыла. Они школьниками встретили 1941-й. Что приходилось делать в те годы, чтобы приблизить тот самый день — День Победы? Из первых уст о тех событиях — смотрите в нашем репортаже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии