Кирилл Солёнов назначен главным режиссером Брянского театра драмы

Главным режиссером Брянского театра драмы назначен 38-летний Кирилл Солёнов, сообщает bryansktoday. Он окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИСа, мастерскую Марка Захарова, актёр, сценарист, диктор центрального телевидения, театральный педагог.
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