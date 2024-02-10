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Культуромания

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Кирилл Солёнов назначен главным режиссером Брянского театра драмы

Кирилл Солёнов назначен главным режиссером Брянского театра драмы

Главным режиссером Брянского театра драмы назначен 38-летний Кирилл Солёнов, сообщает bryansktoday. Он окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИСа, мастерскую Марка Захарова, актёр, сценарист, диктор центрального телевидения, театральный педагог.

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