Автокредитование выросло на 70% за год

Известия/Александр Полегенько С начала года кредитные организации выдали 1,3 миллиона автокредитов на 1,85 триллиона рублей – это на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ОКБ, с которыми ознакомились "Известия".