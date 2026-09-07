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ТВЦ

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Зеленский окончательно оторвался от действительности - это подтверждают даже в Европе

Зеленский окончательно оторвался от действительности - это подтверждают даже в Европе

Мировые политологи в грусти. Никто им не рассказал подробностей переговоров американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским президентом Владимиром Путиным и с главой киевского режима Зеленским.

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