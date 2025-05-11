Александр Беглов: Петербург и Каракас работают над соглашением о сотрудничестве

Об этом глава Петербурга сообщил в ходе рабочей встречи с президентом Венесуэлы Правительство Петербурга прорабатывает проект соглашения о сотрудничестве вместе с мэрией столицы Венесуэлы Каракаса, стало известно из сообщения Смольного.