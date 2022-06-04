Во Владикавказском гарнизоне ЮВО военные коммунальщики начали подготовку объектов к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Во Владикавказском гарнизоне ЮВО военные коммунальщики начали подготовку объектов к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Также запланирован ремонт собственными силами на 4 объектах теплового хозяйства – будет произведена замена пароводонагревателя, насосного оборудования, участка теплотрассы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх