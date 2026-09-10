Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив, назвав его в свою честь. Эту идею глава Белого дома озвучил в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии, который проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США.