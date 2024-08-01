Фото окровавленного предателя Пономарёва – «Герань» не долетела 5 метров

Бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, открыто признававшийся, что курирует террористические акты в России, заявил, что чудом выжил после ночной атаки российских беспилотников на Киевскую область.
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