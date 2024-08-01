Фото окровавленного предателя Пономарёва – «Герань» не долетела 5 метров

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Помидором по харе получил
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17 час.
Надежда Новопашина
м
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16 час.
Надежда Новопашина
Сам подстроил для пиара! Сразу видно - сопли-то уж под носом можно было вытереть? И царапины слишком чёрные, как нарисованные! разрисовался, гад!!!
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15 час.

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