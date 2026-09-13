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Царьград

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Киселёв предложил отказаться от отстрела 200 тысяч медведей

Киселёв предложил отказаться от отстрела 200 тысяч медведей

Дмитрий Киселёв предложил искать альтернативы отстрелу медведей в России, напомнив об их символическом значении.

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