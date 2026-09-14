ИИ-клиника в Китае показала возможности и ограничения офтальмологии

Команда учёных из Пекинского института визуальных наук и трансляционных исследований глаза (BERI) создала офтальмологическую клинику, в которой искусственный интеллект был встроен в каждый этап работы с пациентом — от записи на приём до наблюдения после лечения.
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