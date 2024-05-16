Названы районы Москвы с самыми высокими ценами на аренду однокомнатных квартир

В Москве студии и однокомнатные квартиры в среднем сдаются за 60 тыс. рублей в месяц. Однако значительно более высокую цену могут запросить собственники недвижимости в Хамовниках, в районе Раменки, рассказала «Известиям» 16 мая руководитель продуктового направления «Яндекс Аренды» Мария Дорофеева.