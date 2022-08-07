Врач Сопрун рекомендовала россиянам иногда пить подсоленную воду

pxhere.com Необходимо иногда употреблять слегка подсоленную или минеральную воду для восполнения необходимых веществ в организме, сообщила врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.