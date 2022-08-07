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Врач Сопрун рекомендовала россиянам иногда пить подсоленную воду

Врач Сопрун рекомендовала россиянам иногда пить подсоленную воду

pxhere.com Необходимо иногда употреблять слегка подсоленную или минеральную воду для восполнения необходимых веществ в организме, сообщила врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.

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