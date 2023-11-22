Около 3000 машин стоят в пробке на польских КПП и не могут въехать на Украину из-за забастовки перевозчиков

Поляки требуют отменить все льготы для украинских фуроводов, вернуть прежний порядок лицензирования коммерческого транспорта из Украины, а также аннулировать все разрешения, которые транспортные компании из Незалежной получили в 2022 году.
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