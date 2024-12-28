Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества до ₽65 млн

Гособвинение в Хамовническом суде Москвы огласило показания экс-главы компании «Роснано» в рамках уголовного дела о краже имущества в отношении бывшего делового партнера Анатолия Чубайса Ильи Сучкова и других фигурантов.
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