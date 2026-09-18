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Царьград

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Макаку-резус незаконно держали на балконе в Петербурге

Макаку-резус незаконно держали на балконе в Петербурге

В Приморском районе Петербурга разбираются в обстоятельствах содержания макаки-резус в жилом доме. О ситуации в Росприроднадзор сообщила местная жительница, обратившая внимание на ненадлежащие условия, в которых находилось животное.

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