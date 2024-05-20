Беглый иноагент Ходорковский назвал сильнейшие армии Европы

Российская и украинская армии являются сейчас сильнейшими в Европе. Об этом в интервью немецкому таблоиду «Бильд» заявил беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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