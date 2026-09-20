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Культуромания

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Ивановский музей народного художника России Александра Морозова отметил 25-летие

Ивановский музей народного художника России Александра Морозова отметил 25-летие

19 сентября Музею народного художника России Александра Морозова исполнилось 25 лет. В честь юбилея учреждение подготовило специальную программу, а посещение музея и участие в мероприятиях в этот день были бесплатными.

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