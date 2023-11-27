Олигархи Рублевки объяснили, почему их двери закрыты для Пугачевой

Олигархи Рублевки, которые ранее часто звали к себе певицу Аллу Пугачеву и комика Максима Галкина* и платили этим артистам огромные гонорары, заявили, что сегодня двери их особняков закрыты для этих «убежантов».
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