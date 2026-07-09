👮♂️ В Евпатории задержаны пять хулиганов, которые устроили погром в кафе Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 июня в одном из городских кафе.
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👮♂️ В Евпатории задержаны пять хулиганов, которые устроили погром в кафе Инцидент произошёл в ночь с 20 на 21 июня в одном из городских кафе.