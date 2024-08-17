Разрешите представиться, Морена, хорошая жена. Мужа не бью, пью в меру. Что-то пошло не так, да? Привычный идеал жены содержит намного больше ограничений.
Хорошая жена. Мужа не бью, пью в меру
Комментарии
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Аурелия Запсенко
"Не феминистка, не трансгендер", но это,наверное, больше про запад(К вопросу о двух фразах, харакеризующих хорошую жену). А про подкаблучника хочется спросить: а его мнением интересовались,когда разводили? Может, его всё устраивало.
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