Хорошая жена. Мужа не бью, пью в меру

Аурелия Запсенко

"Не феминистка, не трансгендер", но это,наверное, больше про запад(К вопросу о двух фразах, харакеризующих хорошую жену). А про подкаблучника хочется спросить: а его мнением интересовались,когда разводили? Может, его всё устраивало.