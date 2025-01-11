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Царьград

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Пожары в Лос-Анджелесе: число жертв достигло 11, ущерб $150 млрд

Пожары в Лос-Анджелесе: число жертв достигло 11, ущерб $150 млрд

В округе Лос-Анджелес увеличилось число жертв пожаров до 11, из которых пять погибли в Палисейдс и шесть в Итоне.

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