Чита получит научно-образовательный центр с 30 лабораториями

В Чите планируется создать межвузовский кампус с более чем 30 научными и учебными лабораториями. По словам ректора Забайкальского госуниверситета Оксаны Мартыненко, в лабораториях смогут работать более 240 ученых, а студенты получат 500 рабочих мест.