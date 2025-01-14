Чита получит научно-образовательный центр с 30 лабораториями

В Чите планируется создать межвузовский кампус с более чем 30 научными и учебными лабораториями. По словам ректора Забайкальского госуниверситета Оксаны Мартыненко, в лабораториях смогут работать более 240 ученых, а студенты получат 500 рабочих мест.
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