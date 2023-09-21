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Прокурор огласил вердикт по делу о покушении на Захарченко и убийству Моторолы

Прокурор огласил вердикт по делу о покушении на Захарченко и убийству Моторолы

В зале Южного окружного военного суда прокурор огласил обвинительное заключение в уголовном деле, связанном с покушением на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и убийством командира Арсена Павлова "Моторолы" .

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