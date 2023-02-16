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Развожаев заявил, что системы ПВО сбили два беспилотника над морем в Севастополе

Развожаев заявил, что системы ПВО сбили два беспилотника над морем в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром в четверг, 16 февраля, заявил, что два беспилотника были сбиты над морем в городе.

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