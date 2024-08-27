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Депутат привел подробности ранения главы муниципального округа в Брянской области

Депутат привел подробности ранения главы муниципального округа в Брянской области

Депутат ГД Журавлев: Подольный сам бросился тушить пожар после атаки дрона ВСУ Александр Подольный, глава Стародубского муниципального округа, сам бросился тушить пожар в одном из домовладений в селе Курковичи (Брянская область), начавшийся после атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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