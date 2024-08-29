В ДНР ВФУ убили четырех и ранили более 50 мирных жителей с 19 по 26 августа

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли четыре мирных жителя, 54 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести, 27 августа сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.